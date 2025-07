Follia in Argentina | calciatori salvati dalla furia dei propri tifosi grazie alla testuggine

Un episodio di pura follia ha scosso il calcio argentino, quando i tifosi di Colón-Mitre si sono scatenati contro i propri giocatori, rischiando di trasformare una partita in tragedia. Fortunatamente, la scena è stata fermata dall'intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno impiegato la loro "testuggine" per mettere in salvo gli atleti e disperdere la protesta. Un episodio che dimostra come la passione possa sfociare nel caos, ma anche come il senso di sicurezza resti una priorità. Continua a leggere.

Scene di straordinaria follia nel campionato B argentino quando Colòn-Mitre è stata prima sospesa e poi rinviata a causa degli incidenti provocati dai tifosi di casa che hanno provato ad aggredire i propri calciatori. Alla fine messi in salvo dall'intervento dei poliziotti antisommossa, entrati in campo. Alla fine, la polizia ha sparato proiettili di gomma sugli spalti per disperdere i più feroci ultrà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: follia - calciatori - propri - tifosi

Come morde la Juve di Tudor Acerbi ultima follia: “Ti gonfio di botte” Toro-Volpato si fa così Effetto Mugello. Bagnaia rinasce Bocelli e i tifosi tutti con Sinner: “Jannik sempre al tuo fianco” La prima pagina del 21 giugno ? #Tuttosport Vai su Facebook

Follia in Argentina: calciatori salvati dalla furia dei propri tifosi grazie alla testuggine; Zaniolo shock, follia in Roma-Fiorentina Primavera: entra negli spogliatoi e scatena il caos. Pugno ad un calciatore giallorosso; Mackenzie colpito in testa da un seggiolino lanciato dai suoi stessi tifosi: in campo è caos totale.

Follia in Argentina: calciatori salvati dalla furia dei propri tifosi grazie alla testuggine - Mitre è stata prima sospesa e poi rinviata a causa degli incidenti provocati dai ... Come scrive fanpage.it