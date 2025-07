Isola dei Famosi 2025 naufraghi sorpresi dalla tempesta | Notte tragica

L'Isola dei Famosi 2025 si trasforma ancora una volta in un palcoscenico di imprevedibilità: durante la notte, una violenta tempesta ha sorpreso i naufraghi, trasformando un momento di calma in un incubo. Tra paure e disagi, i concorrenti affrontano ora non solo la sfida della sopravvivenza, ma anche quella della paura improvvisa. A pochi passi dalla finale, l’isola si prepara a svelare nuove sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Paura per i naufraghi all' Isola dei Famosi 2025 a causa di una tempesta che ha sorpreso i concorrenti del reality. Manca ormai pochissimo alla finale dello show, ma le sorprese – a quanto pare – non sono finite. Il maltempo infatti ha colto di sorpresa i naufraghi proprio mentre stavano mangiando, provocando moltissimi danni e regalandogli una notte piena di disagi e nervosismo. Isola dei Famosi 2025, la tempesta e la paura dei naufraghi. A raccontare la tempesta che ha travolto i naufraghi dell' Isola dei Famosi 2025 durante la notte è stato Jey Lillo. "Stanotte diluvio universale – ha svelato in un confessionale, apparendo visibilmente provato -.

