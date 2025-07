Incendio a Signa | rogo di sterpaglie e ulivi al cimitero Fiamme minacciano le abitazioni vicine

Un incendio di vaste proporzioni sta devastando il cimitero di Signa, con roghi di sterpaglie e ulivi che minacciano le case circostanti. I vigili del fuoco di Firenze, supportati da altre squadre, sono sul posto dalle 13:20 di oggi per contenere le fiamme e proteggere la comunità . La situazione resta critica, ma l’intervento rapido è fondamentale per evitare conseguenze più gravi. La sicurezza dei residenti resta la priorità assoluta.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il supporto del personale dei distaccamenti di Calenzano, San Casciano in Val di Pesa e di Empoli, stanno intervenendo dalle ore 13:20 di oggi, 1 luglio 2025, nel comune di Signa

Incendio di sterpaglie, a fuoco anche un’oliveta. Pompieri in azione a Signa - Un vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato a Signa, minacciando anche un’oliveta e creando una densa colonna di fumo visibile da tutta la zona.

