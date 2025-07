Samuel | Il capitalismo ha fallito ci sentiamo più soli Nel clubbing sopravvive la voglia di incontrarsi

Samuel, frontman dei Subsonica, ci invita a riflettere su un mondo in crisi e sulla forza di rincontrarsi. Nel suo nuovo album, Maree, tra sonorità elettroniche e visioni futuristiche, emerge la voglia di superare l’isolamento e riaccendere il contatto umano. In un’epoca segnata da guerre e distanze sociali, la musica diventa un ponte verso un sogno utopico ancora vivo. Perché, nonostante tutto, la speranza di incontrarsi rimane essenziale.

Il frontman dei Subsonica lancia il suo terzo album da solista, Maree, elettronico e visionario, che fa ballare e riflettere: «Quando ero giovane ci si incontrava in strada guardandosi negli occhi, oggi si è perso il contatto tra le persone. Nonostante guerre e fabbriche di armi, per me il sogno utopico esiste ancora». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Samuel: «Il capitalismo ha fallito, ci sentiamo più soli. Nel clubbing sopravvive la voglia di incontrarsi»

In questa notizia si parla di: samuel - capitalismo - fallito - sentiamo

“Il capitalismo ha fallito, la gente è depressa. Si parla di far finire le guerre, ma alla fine serve farle perché bisogna vendere le armi”: il ritorno di Samuel Romano - In un mondo in cui il capitalismo sembra aver fallito, lasciando dietro di sé dolore e speranze spezzate, Samuel Romano ci invita a riflettere attraverso il suo nuovo album "Maree".

Samuel: «Il capitalismo ha fallito, ci sentiamo più soli. Nel clubbing sopravvive la voglia di incontrarsi.

Samuel: «Il capitalismo ha fallito, ci sentiamo più soli. Nel clubbing sopravvive la voglia di incontrarsi» - Il frontman dei Subsonica lancia il suo terzo album da solista, Maree, elettronico e visionario, che fa ballare e riflettere: «Quando ero giovane ci si incontrava in strada guardandosi negli occhi, og ... Da vanityfair.it

Samuel Romano: "Il capitalismo ha fallito, la gente è depressa" - Si parla di far finire le guerre, ma alla fine serve farle perché bisogna vendere le armi”: il ritorno di Samuel Romano ... ilfattoquotidiano.it scrive