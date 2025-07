Henkel | marchio Pattex arrivano nuove cartucce in cartone sostenibili e facili da usare

Henkel, con il suo marchio Pattex, rivoluziona il mondo degli adesivi introducendo nuove cartucce in cartone sostenibili e facili da usare. Questa innovazione non solo riduce l’impatto ambientale, ma offre anche agli utenti un’esperienza più pratica e performante. A partire da settembre 2025, queste soluzioni ecologiche arriveranno nei negozi, promuovendo un consumo più consapevole e responsabile. Un passo avanti verso un futuro più verde, dove qualità e sostenibilità si incontrano.

Una nuova generazione di cartucce in cartone per sigillanti e adesivi di montaggio Pattex, caratterizzata da un design innovativo che aumenta significativamente la sostenibilità dei prodotti, in grado di migliorare l'esperienza dei consumatori sarà disponibile a partire dal mese di settembre 2025 per i sigillanti siliconici sanitari e multiuso, e sarà gradualmente estesa

