Carlos Augusto a CNN Brasil | Complimenti al Fluminense noi brasiliani non ci aspettavamo una loro vittoria

Carlos Augusto si è detto entusiasta del trionfo del Fluminense contro l’Inter, un risultato inaspettato che ha sorpreso anche noi brasiliani. Le sue parole, rilasciate a CNN Brasil, evidenziano il rispetto e l’ammirazione per questa vittoria che ha concluso il Mondiale per Club in modo spettacolare. La squadra di Chivu esce delusa, ma ora può godersi una meritata pausa. Resta da vedere come questa vittoria influenzerà il calcio brasiliano nei prossimi mesi.

Carlos Augusto si è complimentato con il Fluminense dopo la vittoria sull'Inter. Le parole dell'esterno brasiliano ai microfoni di CNN Brasil. La vittoria per 2-0 del Fluminense ha messo fine al Mondiale per Club dell' Inter. La squadra di Chivu esce così deludentemente agli ottavi di finale, ma ora i nerazzurri avranno tre settimane di vacanza per ricaricare le pile dopo una stagione estenuante. Nel frattempo nell'immediato post partita, Carlos Augusto si è complimentato con la squadra brasiliana ai microfoni di CNN Brasil. Le sue parole. SORPRESA – «Per noi brasiliani non è una sorpresa, perché guardiamo molto il campionato brasiliano.

