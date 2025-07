Maltempo in Valtellina vigili del fuoco liberano le strade e aiutano i residenti

Il maltempo in Valtellina ha messo a dura prova la regione, ma i vigili del fuoco sono stati subito in azione per ripristinare la normalità. Con dedizione e coraggio, liberano le strade invase da fango e detriti e assistono i residenti nelle zone più colpite. Un intervento tempestivo che dimostra come, anche nelle situazioni più difficili, il senso di comunità e la professionalità siano le nostre armi migliori.

In provincia di Sondrio, i vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la viabilità, liberando le strade invase da fango e detriti dopo le frane causate dal maltempo. Le operazioni si concentrano anche nell'assistenza ai cittadini le cui abitazioni sono state colpite. Un video mostra il sorvolo dell’elicottero Drago 153 sulla Valdisotto e sulle aree circostanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo in Valtellina, vigili del fuoco liberano le strade e aiutano i residenti

Maltempo, a Forlì Cesena 70 interventi dei vigili del fuoco nella notte - Nella notte, forte maltempo ha colpito la provincia di Forlì-Cesena, con 70 interventi dei vigili del fuoco.

#Maltempo #Sondrio, #vigilidelfuoco impegnati nel ripristino della viabilità liberando strade da fango e detriti e nell'assistenza ai cittadini le cui case sono state danneggiate dalle frane. Nella clip il sorvolo del Drago 153 sulla Valdisotto e comuni vicini

*Maltempo, molti interventi dei Vigili del fuoco* Con il passaggio della perturbazione avvenuta ieri nel Biellese orientale nel tardo pomeriggio i Vigili del fuoco di Biella ed i volontari del distaccamento di Cossato e Ponzone hanno eseguito circa una sessantina

Maltempo, strade chiuse in zona Vipiteno. Forti piogge nel Trentino orientale - In Trentino vigili del fuoco alle prese con qualche allagamento e taglio rami pericolanti

Maltempo in Alto Adige, strade chiuse in zona Vipiteno - Oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di strade e cantine.