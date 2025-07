Il petrolio in rialzo a New York a 65,55 dollari

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,68% a 65,55 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio in rialzo a New York a 65,55 dollari

In questa notizia si parla di: petrolio - rialzo - newyork - dollari

Borse europee caute, Milano in rialzo: petrolio e gas in aumento - Le Borse europee si muovono con cautela, mantenendo un andamento misto in un contesto di debolezza da parte di Wall Street.

Translate post #ULTIMORA | Il petrolio è in rialzo a New York a 65,25 dollari Quotazioni salgono dello 0,52% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Benzina, continua il rialzo dei prezzi: ecco quanto costa ora la benzina https://auto.everyeye.it/notizie/benzina-prezzi-continuano-salire-situazione-aggiornata-808588.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1750662294 Vai su Facebook

Il petrolio in rialzo a New York a 65,55 dollari; Il petrolio in rialzo a New York a 65,55 dollari; Il petrolio è in rialzo a New York a 65,25 dollari.

Il petrolio in rialzo a New York a 65,55 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,68% a 65,55 dollari al barile. Come scrive ansa.it

Il petrolio è in rialzo a New York a 65,25 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,52% a 65,25 dollari al barile. Si legge su quotidiano.net