Inter clima sempre più rovente | Calhanoglu risponde a Lautaro e Marotta

L’atmosfera in casa Inter si fa sempre più calda, tra delusioni e tensioni interne. Con il clima rovente e le recenti polemiche, Hakan Calhanoglu non ha esitato a rispondere alle parole di Lautaro Martinez e del presidente Beppe Marotta, riaffermando la propria determinazione a lottare per grandi obiettivi. In un contesto così turbolento, la domanda è: quale sarà il prossimo capitolo di questa stagione infuocata?

Non bastasse l’eliminazione dal Mondiale per club inflitta dal Fluminense, in casa Inter volano gli stracci, con Hakan Calhanoglu che risponde alle parole del capitano Lautaro Martinez e del presidente Beppe Marotta. “Il mister è arrivato e ci ha dato una spinta importante, qui però bisogna volerci stare: chi vuole stare, rimanga; chi non vuole, vada via, arrivederci: io voglio lottare per obiettivi importanti, questo è il messaggio che lancio a tutti.”. Con queste parole, subito dopo l’eliminazione inflitta dal Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per club 2025, Lautaro Martinez ha provato a ricompattare l’ambiente, indirizzando una frecciata nei confronti di qualche compagno con il mal di pancia. 🔗 Leggi su Sportface.it

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

"Ho sempre cercato di essere un punto di riferimento, non con le parole ma con i fatti. Non ho mai detto di non essere felice all'Inter, in passato ho ricevuto offerte importanti ma ho scelto di restare.

