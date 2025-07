Russia almeno tre morti in un attacco ucraino a Izhevsk

Nella tranquilla città di Izhevsk, una tensione improvvisa scuote la comunità: almeno tre vittime in un attacco con drone attribuito alle forze ucraine. Questo episodio drammatico solleva ancora di più il velo su un conflitto che continua a sconvolgere vite e territori. La situazione rimane critica e in continua evoluzione, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi.

Izhevsk (Repubblica di Udmurtia), 1 lug. (askanews) - Almeno tre persone sono state uccise in un attacco con drone lanciato dalle Forze Armate ucraine contro un'azienda a Izhevsk, capitale della repubblica russa di Udmurtia: lo ha riferito il governatore Aleksandr Brechalov. "Permettetemi di informarvi sulla situazione attuale dopo l'attacco a una delle nostre fabbriche - ha detto Brechalov sul suo canale Telegram - per quanto riguarda le vittime, mi dispiace dire che ci sono alcuni morti e altri feriti gravi. Attualmente stanno ricevendo tutta l'assistenza necessaria in un ospedale di Izhevsk". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia, almeno tre morti in un attacco ucraino a Izhevsk

In questa notizia si parla di: attacco - izhevsk - almeno - morti

Ucraina, attacco a una fabbrica russa di droni a Izhevsk: 3 morti e 35 feriti - Tensioni crescenti nel cuore dell’Ucraina, con un attacco a una fabbrica di droni russa che lascia tre morti e 35 feriti, mentre Mosca annuncia prossimi colloqui con l’Ucraina.

Russia, attacco ucraino a Izhevsk: 3 morti e 35 feriti; Attacco ucraino contro fabbrica a Izhevsk in Russia, 3 morti e 35 feriti: Ridurre potenziale offensivo nemico; Russia, almeno tre morti in un attacco ucraino a Izhevsk.

Russia, almeno tre morti in un attacco ucraino a Izhevsk - (askanews) – Almeno tre persone sono state uccise in un attacco con drone lanciato dalle Forze Armate ucraine contro un’azienda a Izhevsk, capitale della repub ... Segnala askanews.it

Attacco ucraino contro fabbrica a Izhevsk in Russia, 3 morti e 35 feriti: “Ridurre potenziale offensivo nemico” - Attacco ucraino contro una fabbrica di droni a Izhevsk, in territorio russo ad oltre 1. fanpage.it scrive