Caso Calhanoglu l’Inter considera chiuso il botta e risposta con Lautaro | gli aggiornamenti

Caso Calhanoglu, Matteo Barzaghi ha fornito gli ultimi aggiornamenti sull'argomento dopo lo sfogo di Lautaro e Marotta. Le sue parole. Ore concitate in casa Inter. PiĂą che la sconfitta contro il Fluminense, infatti, a far rumore sono state le parole di Lautaro Martinez nell'immediato post partita. Il capitano nerazzurro si è sfogato, andando contro alcuni compagni che, a detta sua, non hanno piĂą voglia di rimanere a Milano. A far da eco, poi, sono state le dichiarazioni del presidente Marotta, che ha subito chiarito come le accuse dell'argentino fossero indirizzate ad Hakan Calhanoglu. Il turco ha poi chiarito la sua posizione stamattina con un lungo post Instagram.