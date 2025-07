LIVE Sinner-Nardi 6-4 5-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il pesarese serve per restare nel set

L’attesa a Wimbledon 2025 si fa sempre più intensa mentre Nardi si prepara a servire per rimanere nel set. Con ogni punto, il pesarese dimostra carattere e determinazione, regalando emozioni da brivido. La partita è vibrante, tra scambi spettacolari e colpi decisivi: chi vincerà questa battaglia? Clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni momento di questa sfida mozzafiato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Splendido attacco chiuso dalla stop volley di Luca. 15-15 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio di Nardi. 15-0 Prima esterna vincente del marchigiano. 5-2 Game Sinner. Jannik fa buona guardia a rete e chiude con lo smash. Dopo il cambio di campo Nardi servirà per restare nel set. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Prima vincente del numero uno ATP. 15-15 Servizio e dritto inside out ben piazzato da Sinner. 0-15 Doppio fallo dell’altoatesino. 2-4 Game Nardi. Prima esterna vincente del pesarese. AD-40 Scappa via il dritto dal centro di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it