Scopri le date ufficiali della Supercoppa Italiana 2024, un torneo che promette emozioni senza precedenti e grandi sfide tra i top club del calcio italiano. Non solo Bologna-Inter, ma anche Napoli-Milan si preparano a scendere in campo in modalità final four. Il presidente Simonelli svela tutte le novità : un evento ricco di suspense, che segnerà il nuovo capitolo del calcio nazionale. Resta con noi per conoscere tutti i dettagli!

Svelate le date ufficiali della Supercoppa Italiana. Non sarà la semifinale Bologna-Inter, ma anche la seconda tra Napoli e Milan. Ecco quanto detto dal presidente della Lega Serie A Simonelli. SUPERCOPPA ITALIANA – Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha rivelato quelle che saranno le date della Supercoppa italiana. Ci sarà nuovamente la final four, ma non più a gennaio. Le parole del numero uno: « Le date della Supercoppa italiana sono 18-19 dicembre le semifinali e 22 la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Gedda. Considerando che in Arabia hanno le due season, immagino, ma la scelta è dei sauditi, che possa essere ancora Riyadh. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Supercoppa italiana, le date ufficiali: non solo Bologna-Inter

