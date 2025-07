Putin prepara la spallata all’Ucraina e schiera 50mila soldati

In un clima di crescente tensione, Vladimir Putin si prepara a una nuova mossa strategica, schierando 50mila soldati vicino ai confini ucraini. La regione di Sumy, a soli 20 km dal confine, diventa il teatro di una possibile escalation che preoccupa Kiev e la comunità internazionale. Mentre Mosca mira a creare una ‘zona cuscinetto’, il rischio di un’ulteriore intensificazione del conflitto si fa più concreto. Quanto potrà durare questa tensione?

Vladimir Putin prepara la nuova spallata all'Ucraina con 50mila soldati schierati. Nel mirino della Russia, come evidenzia Kiev, c'è la città di Sumy, a soli 20 km dal confine. L'oblast è da tempo nel mirino di Mosca che, come ha dichiarato ripetutamente il presidente russo, punta a creare una 'zona cuscinetto' per limitare l'impatto delle .

