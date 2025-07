Grande successo al Teatro Verdi per il saggio di fine anno della GaddiDanza

Un applauso scrosciante e un pubblico entusiasta hanno celebrato il grande successo del saggio di fine anno della Gaddidanza al Teatro Verdi di Pisa. Tra disciplina, precisione e tanta passione, giovani talenti hanno trasformato la scena in un trionfo di emozioni e divertimento, portando in vita il fascino del ‘900 attraverso coreografie coinvolgenti. La serata, condotta con maestria da Marco Leonetti, si è conclusa con premi e riconoscimenti, rendendo magica questa celebrazione della danza.

Pisa, 30 giugno – Disciplina, attenzione, precisione ma, anzitutto, gioia e piacere di divertirsi con un’attività coinvolgente ed entusiasmante. Questa è la danza, questo è quello che hanno trasmesso le ballerine e i ballerini in uno spettacolo dedicato al ‘900 e che è iniziato sulle note del Ballo Excelsior, che celebrava le conquiste della modernità.. I PREMI – La serata, magistralmente condotta da Marco Leonetti, ha visto alternarsi sul palco i vincitori del premio “Cultura e Arti Performative 2025”. Le premiazioni sono iniziate con il fotografo Claudio Barontini, premiato dal sindaco di Pisa Michele Conti, poi la performance della ballerina Alessandra Lenci, premio alla danza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande successo al Teatro Verdi per il saggio di fine anno della GaddiDanza

