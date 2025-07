Programmi pre -stagionali della Premier League 2025 tra cui Liverpool Arsenal Man United e USA Tours

L'estate 2025 promette emozioni imperdibili nel mondo del calcio con i programmi pre-stagionali della Premier League, tra cui le attese sfide di Liverpool, Arsenal, Manchester United e gli USA Tours. Questi incontri di alto livello non solo preparano i club per la nuova stagione, ma accendono l'entusiasmo dei tifosi di tutto il mondo. Un vero spettacolo da vivere appieno, perché il calcio estivo è il preludio di grandi emozioni.

2025-07-01 14:40:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Liverpool, Arsenal, Manchester United e Tottenham furono tra i primi club della Premier League ad annunciare partite pre-stagionali di alto profilo nel 2025. I fan hanno familiarità nel vedere le loro parti in giro per il mondo per prepararsi a nuove campagne, compresi i giochi tra i club di punta durante i tour di paesi, tra cui gli Stati Uniti. L’Arsenal e il Tottenham hanno organizzato un derby a metà estate a nord di Londra in una partita di riscaldamento accattivante, mentre United, Bournemouth, Everton e West Ham si giocheranno tutti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com