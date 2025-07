Scaletta Pinguini Tattici Nucleari concerto 2025 a Roma

Il 4 luglio 2025, l’atmosfera dell’estate romana si accenderà con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari all’Olimpico, un evento imperdibile per gli appassionati di musica. Il tour “Hello World” trasformerà lo stadio in un palcoscenico di emozioni, unendo scenografie spettacolari e una scaletta ricca di hit e novità. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, dove musica, energia e passione si fonderanno in un’unica grande festa.

Il 4 luglio 2025, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana: il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, tappa romana del tour “Hello World”. Un evento che promette di essere molto più di uno show: sarà una vera e propria festa pop, con scenografie immersive, grandi emozioni e una scaletta che mescola successi storici e nuovi brani. Riccardo Zanotti, insieme a Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini, ha costruito negli anni un linguaggio unico: ironico, diretto, ma anche profondamente emotivo. Canzoni come Giovani Wannabe, Rubami la notte e Ricordi sono ormai inni generazionali, capaci di far ballare e riflettere allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Funweek.it

