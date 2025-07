LIVE Musetti-Basilashvili 2-6 6-4 5-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il georgiano chiude il 3° set

Un emozionante match di Wimbledon 2025 tra Musetti e Basilashvili si conclude con un'epica battaglia, dove ogni punto ha tenuto i tifosi col fiato sospeso. Il georgiano chiude il set 3-1, ma l'azzurro dimostra grinta e talento. La tensione cresce: chi dominerà nel prossimo…? Restate aggiornati, perché questa sfida promette ancora grandi colpi e sorprese! Clicca qui per vivere ogni istante in diretta.

40-30 Tira la seconda, slice, ed è vincente. 30-30 Non resta in campo la difesa di dritto in corsa del Muso. 15-30 Sbaglia di dritto il georgiano. 15-15 Bene lo slice di Musetti, sbaglia di rovescio volendo tirare fortissimo. 15-0 Serve sempre prima lui. Basilashvili-Musetti 6-2, 4-6, 7-5! E quindi, doveva perderlo 10? fa il set l'azzurro, lo perde adesso. Che punto ha giocato il georgiano, che chiude con la volèe in tuffo e porta a casa il 3° parziale. 30-40 Bene con la prima slice! 15-40 Non sbaglia stavolta il dritto comodissimo, dejavĂą: altri due set point.