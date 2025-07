Natalità Possemato | patto sociale sulla vita con Regione Lazio

Oggi, nella cornice della Regione Lazio, è stato siglato un importante patto sociale sulla vita, un impegno concreto per ascoltare e rispondere ai bisogni di famiglie, giovani e coloro che scelgono di non avere figli. Con il Presidente Rocca, l’Assessore Baldassarre e il nostro Osservatorio di Vita e Natalità, iniziamo un percorso volto a comprendere le ragioni e a promuovere politiche che valorizzino la vita. Perché il futuro si costruisce partendo dalla consapevolezza e dal sostegno reale delle persone.

