In sedia a rotelle Gabriel Garko ricoverato in clinica paura per l’attore

Gabriel Garko, amatissimo attore noto per il suo talento e il fascino inconfondibile, è stato recentemente avvolto da preoccupazione. Apparso visibilmente provato e su una sedia a rotelle, lascia una clinica di Roma, suscitando interrogativi tra i suoi fan. La sua condizione, evidentemente delicata, ha acceso il timore di un problema di salute. Cosa si cela dietro questa scena insolita? I dettagli emergenti potrebbero svelare presto nuove sfide per l’attore e il suo percorso professionale.

È apparso visibilmente provato e seduto su una sedia a rotelle Gabriel Garko, protagonista della nuova fiction Colpa dei sensi, attualmente in lavorazione a Roma. L’attore, 52 anni, è stato ripreso in un video pubblicato sul suo profilo Instagram mentre lasciava una clinica privata, accompagnato da stampelle e dallo sguardo preoccupato di chi lo assisteva. Una scena insolita per i fan, che da tempo lo seguono nel suo percorso artistico e che non si aspettavano un simile imprevisto. Al suo fianco, presente e premurosa, l’attrice Anna Safroncik, collega e coprotagonista della serie targata Mediaset. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

