Cioffi duro con Sottil | Deve farsi delle domande Ecco perché

Matteo Cioffi, ex allenatore del settore giovanile della Fiorentina, invita a una riflessione su Riccardo Sottil, il talentuoso esterno viola passato per il Milan in prestito. Con un occhio critico e attento, Cioffi si chiede se Sottil abbia sfruttato al massimo le sue opportunit√† e come possa ancora migliorare per affermarsi ai massimi livelli. √ą il momento di fare delle domande e trovare le risposte che plasmeranno il futuro del giovane talento.

Matteo Cioffi, ex allenatore del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato anche di Riccardo Sottil, esterno viola che √® stato in prestito al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Cioffi duro con Sottil: ‚ÄúDeve farsi delle domande‚ÄĚ. Ecco perch√©

In questa notizia si parla di: cioffi - sottil - duro - deve

Cioffi duro con Sottil: ‚ÄúDeve farsi delle domande‚ÄĚ. Ecco perch√©; Udinese: ufficiale il ritorno di Cioffi, contratto fino a giugno; Giannichedda: ‚ÄúCioffi sta facendo un ottimo lavoro ma manca all'Udinese lo zoccolo duro di....

Sottil: "Questo non è un villaggio vacanze. La Samp ha qualità e lavora duro" - RaiNews - La Samp ha qualità e lavora duro" L'allenatore blucerchiato chiede con il Sudtirol sabato 21 alle 15 al Ferraris un pronto riscatto dopo la brutta ... Secondo rainews.it

Sottil verso l'esonero all'Udinese, è pronto Cioffi - Sottil verso l'esonero all'Udinese, è pronto Cioffi In giornata ufficializzazione dopo chiusura contratto con Verona UDINE , 24 ottobre 2023, 16:46 ... Segnala ansa.it