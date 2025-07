Chi è Gregorio Capasso il pm che ha chiesto 9 anni per Ciro Grillo

Gregorio Capasso, il pubblico ministero napoletano che ha chiesto 9 anni per Ciro Grillo, è una figura di grande esperienza e autorevolezza. Confermato alla guida della Procura di Tempio Pausania fino al 2028, il suo percorso professionale comprende incarichi in importanti procure italiane come Crotone, Palmi, Roma e Latina. La sua presenza forte e determinata rappresenta un punto di riferimento nel panorama giudiziario nazionale, confermando il ruolo centrale della giustizia nel nostro paese.

Il pubblico ministero napoletano è stato confermato alla guida della Procura di Tempio Pausania fino al 2028. In passato ha lavorato nelle procure di Crotone, Palmi, Roma e Latina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Gregorio Capasso, il pm che ha chiesto 9 anni per Ciro Grillo

In questa notizia si parla di: gregorio - capasso - chiesto - anni

Nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati. Il pubblico ministero Gregorio Capasso al termine di una requisitoria lunga più di otto ore ha chiesto la condanna per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria Vai su Facebook

Processo Ciro Grillo, chiesti 9 anni di reclusione per "violenza sessuale di gruppo" per i 4 imputati: "Diventerò papà, sono innocente" Vai su X

Ciro Grillo rischia 9 anni per violenza sessuale, a dicembre diventerà papà: Vorrei vedere mia figlia; Ciro Grillo: chiesti nove anni per violenza sessuale di gruppo; Processo Ciro Grillo: chiesti 9 anni per i 4 imputati. Il pm: “Attenuanti generiche, hanno sofferto”.

Processo Grillo, il procuratore chiede 9 anni per i quattro indagati per violenza sessuale - Il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha chiesto nove anni di carcere, alla fine della requisitoria, per Ciro Grillo e i suoi tre amici, ... Segnala ecovicentino.it

Ciro Grillo rischia 9 anni di carcere per violenza sessuale, a dicembre diventerà papà: "Vorrei vedere mia fig - Il procuratore ha già chiesto attenuanti, mentre la difesa vuole screditare la vittima ... virgilio.it scrive