Radio Radicale i giornalisti | Temiamo la dismissione Pronti a tutto per difendere i nostri posti e la storia dell’emittente

Gli eroi di Radio Radicale sono pronti a tutto per difendere la loro storia e il proprio lavoro. La redazione si oppone con forza alla soppressione della programmazione serale in diretta ad agosto, denunciando decisioni prese all'improvviso che minacciano stipendi e dignità professionale. La battaglia dei giornalisti continua: perché il futuro dell'informazione indipendente non si arrende facilmente.

La redazione di Radio Radicale dice no all’eliminazione della fascia di programmazione serale in diretta (21-00:15) per il mese di agosto. Redattori e redattrici, in un documento approvato lunedì 30 giugno, denunciano di essere stati “messi ancora una volta davanti al fatto compiuto” con una scelta che “avrà un impatto non trascurabile sugli stipendi “. “Dichiariamo la nostra decisa contrarietà – scrivono – a ciò che, presentato come una sperimentazione, appare con tutta evidenza come la prefigurazione di una riduzione permanente delle trasmissioni in diretta, fino ad oggi solo evocata dai vertici dell’azienda in diversi incontri con la giustificazione di una riduzione dei costi che appare tuttavia di modesta entità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it