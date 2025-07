Il Milan che sogna Allegri | terzini nuovi Modric e in attacco

Il Milan sogna in grande con Allegri alla guida: nuovi terzini, Modric a centrocampo e un attacco da urlo. Nell’ultimo episodio de La Tripletta, il podcast di Gazzetta, Luca Bianchin e Marco Guidi svelano come potrebbe essere la formazione ideale dei rossoneri, ipotizzando un 4-3-3 che farebbe sognare i tifosi. Scopri di più guardando la puntata integrale su YouTube e lasciati trasportare dalle potenzialità di questa squadra ambiziosa.

Durante l'ultimo episodio de La Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta, Luca Bianchin e Marco Guidi hanno illustrato come si comporrebbe il 4-3-3 che Allegri ha in mente per il suo Milan. Guarda la puntata integrale su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Milan che sogna Allegri: terzini nuovi, Modric e in attacco...

In questa notizia si parla di: milan - allegri - sogna - terzini

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

, , ´~ … Svendiamo il miglior centrocampista della Serie A, con i tifosi del City che ci prendono pure per il c*lo. Abbiamo rotto (definitivamente?) con uno dei migliori terzini al mondo, con il rischi Vai su Facebook

Il Milan che sogna Allegri: terzini nuovi, Modric e in attacco...; La lista di Tare e Allegri, tutti gli obiettivi di mercato del Milan: dai terzini al centravanti, ma la priorità è a centrocampo con Xhaka; La lista di Tare e Allegri, tutti gli obiettivi di mercato del Milan: dai terzini al centravanti, ma la priorità è a centrocampo con Xhaka.

Allegri Milan, il livornese fa sognare i tifosi! Obiettivo minimo, l’ha comunicato alla dirigenza rossonera - Allegri Milan, il tecnico livornese fa sognare i tifosi: la qualificazione alla prossima Champions League obiettivo minimo Arianna Ravelli, stimata firma de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato in p ... Secondo milannews24.com

Caos terzini, Allegri cambia idea e disegna un nuovo Milan - C’è ancora tanto da lavorare per Igli Tare e Massimiliano Allegri: il Milan può cambiare volto in vista della nuova stagione Sarà un Milan diverso quello che si presenterà ai nastri di partenza del ca ... Da milanlive.it