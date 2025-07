Incendio sull' autobus Atac a Roma in largo Telese avvolto dalle fiamme | palazzo danneggiato vetri rotti

Un drammatico incendio ha scosso Roma, precisamente a largo Telese lungo via Prenestina, dove un autobus Atac è stato avvolto dalle fiamme, causando danni anche a un palazzo vicino con vetri rotti e strutture compromesse. La scena si è rapidamente trasformata in un dramma urbano, lasciando la comunità sbigottita e in attesa di chiarimenti. Ma cosa sta realmente succedendo in questa zona?

