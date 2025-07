Festival Citta' Identitarie l' edizione 2025 a Chioggia

Preparati a immergerti in un evento imperdibile! L'XI edizione del Festival delle Città Identitarie torna nel cuore di Chioggia dal 4 al 6 luglio 2025, portando in scena cultura, tradizione e innovazione. Un’occasione unica per scoprire le storie e i valori che rendono le nostre città autentiche e uniche, coinvolgendo cittadini e appassionati da tutta Italia. Questo festival promette di essere un viaggio emozionante nel patrimonio identitario delle nostre comunità.

Roma, 1 lug. (askanews) - Presentata in Senato, su iniziativa della sen. Tilde Minasi, l'XI edizione del Festival delle Città Identitarie che, dopo il grande successo delle scorse edizioni, si terrà a Chioggia (VE) da venerdì 4 a domenica 6 luglio. All'incontro sono intervenuti, oltre al direttore artistico del Festival, Edoardo Sylos Labini, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, il presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, l'attrice Debora Caprioglio e, direttamente dal set del Paradiso delle Signore, l'attrice Vanessa Gravina. La manifestazione, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Chioggia, nasce con l'obiettivo di far conoscere luoghi e personaggi iconici che hanno dato identità alle cittadine della provincia italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festival Citta' Identitarie, l'edizione 2025 a Chioggia

In questa notizia si parla di: festival - chioggia - identitarie - edizione

Al via l’11esima edizione del “Festival delle Città Identitarie”: a Chioggia dal 4 al 6 luglio - Pronti a immergervi in un evento imperdibile? Dal 4 al 6 luglio, Chioggia ospita l’XI Festival delle Città Identitarie, un’occasione unica per celebrare le radici e la cultura del nostro territorio.

Presentata in #Senato l’XI edizione del Festival delle Città Identitarie: a #Chioggia dal 4 al 6 luglio, con la direzione artistica di Edoardo Sylos Labini. Cultura e provincia, cuore dell’Italia vera #CittàIdentitarie #lega Vai su X

Edoardo Sylos Labini sarà mio ospite domani sera su #Radio1Musica alle 20:15 un programma di @radio1rai Parleremo dell’XI Edizione del Festival Città Identitarie a Chioggia - 4/5/6 Luglio 2025 Parleremo anche della prossima stagione 25/26 del palinsest Vai su Facebook

Chioggia celebra le sue radici: torna il Festival delle Città Identitarie; Al via l’11esima edizione del “Festival delle Città Identitarie”: a Chioggia dal 4 al 6 luglio; Chioggia 2025: ecco l’XI Festival delle Città Identitarie.

Festival Citta’ Identitarie, l’edizione 2025 a Chioggia - Tilde Minasi, l’XI edizione del Festival delle Città Identitarie che, dopo il grande successo delle scorse edizioni, si terrà a ... Lo riporta askanews.it

Al via l'XI edizione del Festival delle città identitarie - Dal 4 al 6 luglio si terrà a Chioggia l'XI edizione del Festival delle Città Identitarie, fondato da Edoardo Sylos Labini ... Da msn.com