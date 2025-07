Wimbledon impresa di Cocciaretto | sconfitta la numero 3 Pegula Vittoria netta per Sonego

Un 1° luglio da ricordare per il tennis italiano a Wimbledon: Elisabetta Cocciaretto firma un'impresa storica, sconfiggendo la numero 3 al mondo Jessica Pegula, mentre Sonego conquista una vittoria netta. Un avvio di torneo ricco di emozioni e sorprese che alimenta l’entusiasmo degli appassionati italiani. La giornata si conclude con risultati sorprendenti e grandi prospettive per i nostri talenti in questa edizione tanto attesa.

I risultati degli italiani in campo oggi martedì 1 luglio a Wimbledon. Impresa Cocciaretto. Inizia in maniera spettacolare l’avventura di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon. L’azzurra batte in due set (6-2 6-3) la numero 3 al mondo Jessica Pegula e approda al secondo turno del torneo grazie al successo più importante della sua carriera. La 24enne di Fermo, n.116 del ranking Wta, ha trionfato in appena 58 minuti di partita contro la vincitrice del titolo a Bad Homburg di domenica scorsa. L’azzurra elimina a sorpresa una delle favorite: è il suo primo successo contro una top 5 in carriera ed è anche la prima volta in assoluto che un’italiana batte una top 3 nello Slam Londinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, impresa di Cocciaretto: sconfitta la numero 3 Pegula. Vittoria netta per Sonego

