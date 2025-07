Stasi rischia la semilibertà i giudici decidono Il caso dell' intervista a Le Iene

Il destino di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, si gioca tra le sentenze della Cassazione e le ripercussioni di un’intervista ritenuta controversa. La Procura Generale di Milano solleva dubbi sulla legittimità del regime di semilibertà concesso, mettendo in discussione il suo percorso rieducativo. La decisione definitiva potrebbe cambiare tutto: la giustizia deciderà se il giovane potrà continuare a godere di questa forma di libertà o se sarà nuovamente recluso.

I giudici della Cassazione decidono sul ricorso sulla semilibertà di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. La Procura Generale di Milano lamenta 'vizi di legittimità' nell'ordinanza con cui, lo scorso 11 aprile, gli e' stato concesso il regime più favorevole. Nel ricorso si fa riferimento in particolare a un'intervista di Stasi andata in onda il 30 marzo scorso nel programma tv 'Le Iene'. La Procura Generale chiede di annullare il provvedimento con rinvio ai giudici milanesi della Sorveglianza per una nuova valutazione sottolineando anche che sarebbe mancata un'autorizzazione specifica a rilasciare l'intervista durante un permesso premio concesso solo per un ricongiungimento familiare.

Garlasco, Feltri al GdI: "Mai dubitato dell'innocenza di Stasi, indegno e ridicolo quello che gli è stato fatto, Cassazione ha dato dei cretini ai giudici" - Vittorio Feltri, direttore del Giornale, intervistato dal Giornale d'Italia, esprime la propria opinione sulla vicenda Garlasco, difendendo l’innocenza di Stasi e criticando le decisioni della Cassazione, che ha giudicato ingiuste le precedenti sentenze.

