Caldo torrido a Parigi la Torre Eiffel chiude in anticipo

Dopo le 14.30 dovranno rimandare la loro visita, mentre i turisti e gli appassionati di tutto il mondo assistono increduli a questa rarefatta immagine di Parigi sotto il caldo estremo. La Torre Eiffel, simbolo di romanticismo e storia, si adegua alle sfide climatiche, ricordandoci quanto il clima possa influenzare anche le mete più iconiche. Un episodio che ci invita a riflettere sull’impatto del cambiamento climatico sulle nostre meraviglie.

Il caldo torrido che sta imperversando sulla Francia da diversi giorni fa una “vittima” illustre. È la Torre Eiffel, l’iconico monumento di Parigi, costretta ad anticipare la chiusura a causa delle temperature estreme previste nel pomeriggio e in serata. Nella giornata di martedì 1° luglio il monumento simbolo di Parigi chiude eccezionalmente alle 16, con l’ultimo ingresso previsto alle 14.30. “I visitatori con biglietti per una visita dopo le 13 sono pregati di controllare la propria casella di posta elettronica. La visita sarà rimborsata automaticamente. Si invitano i visitatori senza biglietto a rimandare la visita a dopo giovedì”, si legge sul sito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo torrido a Parigi, la Torre Eiffel chiude in anticipo

