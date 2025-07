LIVE Musetti-Basilashvili 2-6 6-4 5-7 0-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | partita nelle mani del georgiano

Il match tra Musetti e Basilashvili a Wimbledon 2025 si infiamma, con il georgiano che domina il campo e si avvicina alla vittoria. La tensione è alle stelle: ogni punto può cambiare le sorti della partita. Resta aggiornato in tempo reale e vivi l’emozione di un match incerto, deciso da nervi saldi e colpi di scena continui. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire come finirà questa sfida appassionante.

0-3 A quindici Nikoloz. 40-15 Sbaglia il dritto a Musetti fermo l'ex n.16 del mondo. 40-0 Con l'inside in Basilashvili. 30-0 Servizio e dritto contropiede. 15-0 Prima vincente. 0-2 Mamma mia, doppio fallo (4°) e break consegnato a Basilashvili. 15-40 Niente, altro errore di un Musetti scarico. Ancora due palle break, come gli ultimi 3 giochi in battuta. 15-30 Servizio vincente!! 0-30 Poderosa risposta di dritto di Basilashvili, controbalzo lungo difensivo Musetti. 0-15 Si spegne in rete il dritto di Musetti. 0-1 A trenta Basilashvili. 40-30 Tira la seconda, slice, ed è vincente.

