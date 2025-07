Il guasto l’incendio e la linea interrotta per ore Caos treni in Toscana altra giornata difficile

Un lunedì da incubo sulla linea Firenze-Pisa-Livorno: un guasto all’impianto frenante ha scatenato un incendio, causando interruzioni prolungate e caos tra i pendolari. Tra scintille e fumo, le conseguenze si sono fatte sentire in tutta la Toscana, trasformando una giornata normale in una vera e propria sfida per chi viaggia. Ma cosa è successo davvero e quali sono le ripercussioni di questa emergenza? Scopriamolo insieme.

Pontedera, 1 luglio 2025 – Tutto sarebbe partito da un guasto all’impianto frenante di un treno diretto a Firenze. Le scintille avrebbero generato una serie di inneschi tra Navacchio, Cascina e soprattutto Pontedera: tanto è bastato per scatenare un vero e proprio inferno lungo la linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno, con ore di ritardo, cancellazioni e pendolari furiosi fuori dalle stazioni. L’incendio del 30 giugno. I vigili del fuoco sono entrati in azione intorno alle 16,10 di ieri, lunedì 30 giugno. I focolai hanno interessato le aree intorno a Cascina e a Navacchio, ma è stato soprattutto nella zona di Pontedera che è divampato l’incendio più grosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il guasto, l’incendio e la linea interrotta per ore. Caos treni in Toscana, altra giornata difficile

