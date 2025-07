Gli outfit perfetti per l' estate? Ce li suggeriscono Maxima d' Olanda e le sue coordinatissime figlie

Scopri come Maxima d'Olanda e le sue figlie trasformano l'estate con outfit impeccabili e all'insegna del coordinamento perfetto. In un servizio fotografico che incanta, ogni look riflette eleganza e personalità , ma qual è il più desiderabile? Sicuramente quello della principessa Alexia, che conquista con stile e accessibilità , dimostrando che la moda estiva può essere sia chic che conveniente. Ecco tutti i dettagli per ispirare il tuo guardaroba estivo!

Gli outfit sfoggiati dalla famiglia reale dei Paesi Bassi nel servizio fotografico estivo sono diversi ma ben coordinati l'uno con l'altro, pensati per uno scatto di gruppo ma anche per funzionare presi singolarmente. Il più desiderabile? Quello della principessa Alexia vince per stile e per prezzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gli outfit perfetti per l'estate? Ce li suggeriscono Maxima d'Olanda e le sue coordinatissime figlie

