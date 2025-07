Made in Italy | convivialità ed emozioni autentiche da condividere al centro della nuova campagna

Da oltre un secolo, il Made in Italy incarna convivialità e emozioni autentiche, elementi fondamentali nel cuore di ogni italiano. La celebre stella di Negroni, simbolo di condivisione e tradizione, si riscopre protagonista della nuova campagna ideata da Paolo, con l’obiettivo di celebrare i momenti di qualità da vivere e condividere insieme. Perché, alla fine, sono proprio le emozioni condivise a rendere indimenticabile ogni istante.

Simbolo di condivisione per gli italiani, da oltre 100 anni, la stella di Negroni e il suo jingle 'Le stelle sono tante, milioni di milioni.' si confermano icone senza tempo nell'immaginario collettivo. Ed è proprio la condivisione di momenti di qualità, che il marchio pone al centro della propria campagna di comunicazione, diretta da Paolo .

