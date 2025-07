Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei AGGIORNATO

Sei un insegnante in attesa di conoscere le ultime novità sul concorso PNRR2 per la scuola secondaria? Ecco le graduatorie aggiornate dei vincitori e degli idonei, pronte per le immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2025/26. Con i nuovi elenchi di integrazione del 30% secondo il Decreto Scuola n. 45/2025, il panorama si fa più chiaro e promettente. Scopri tutti i dettagli e preparati al prossimo passo della tua carriera!

Graduatorie del concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n 30592024 già pronte per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 202526 + elenchi integrazione 30% ai sensi del Decreto Scuola n. 452025. L'articolo Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - concorso - docenti - pnrr2

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei [AGGIORNATO] Vai su X

In Friuli Venezia Giulia cambiano i posti per il concorso docenti PNRR2 primaria. La carenza di candidati per le scuole slovene porta alla loro riassegnazione. Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR 2: assunzioni possibili già dal 2025/26, in quale ordine per vincitori e idonei [LO SPECIALE]; Concorso docenti PNRR 2 secondaria, 1° luglio scioglimento della riserva per chi consegue i 30 o 60 CFU entro il 30 giugno; Concorso docenti PNRR 2: ecco le prime GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento].

Concorso docenti PNRR2: pubblicate le graduatorie per le assunzioni 2025/26 - Le graduatorie del Concorso docenti PNRR2 sono costituite da un numero di candidati pari ai posti banditi, ma possono essere integrate successivamente nel caso in cui si verifichino rinunce ... Lo riporta catania.liveuniversity.it

ELENCO | Concorso docenti PNRR2: ecco le graduatorie per le assunzioni 2025/26 - L'elenco completo, e in costante aggiornamento, delle liste e lo scorrimento per le immissioni di ruolo per il prossimo anno scolastico ... Riporta msn.com