Twiga Baia Beniamin con LMDV Hospitality Group il beach club si rinnova

Twiga Baia Beniamin, in collaborazione con LMDV Hospitality Group, si prepara a stupire questa estate con un look totalmente rinnovato. Un mix irresistibile di cucina mediterranea, influenze sudamericane e divertimento senza sosta trasformerà ogni giornata in un’esperienza memorabile. La spiaggia, aperta dalle 10:30, offre un’ospitalità raffinata e vivace, con il servizio pranzo disponibile anche nei giorni feriali da luglio. Quest’estate, il locale…

(Adnkronos) – Con la stagione estiva, Twiga Baia Beniamin si presenta con un’identitĂ rinnovata: un format firmato LMDV Hospitality Group che unisce cucina mediterranea, influenze sudamericane e intrattenimento progressivo. La spiaggia è attiva ogni giorno dalle 10:30, con servizio pranzo attivo nel weekend (venerdì–domenica, 12:30–18:00) e, da luglio, tutti i giorni. Sempre da luglio, il locale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

