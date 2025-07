Alberto Stasi sta succedendo proprio in questi minuti | si decide sul suo futuro

Alberto Stasi, protagonista di uno dei processi più discussi degli ultimi anni, attende con trepidazione la decisione della Corte di Cassazione. In questi minuti, si decide il suo destino, potenzialmente segnando un punto di svolta nella vicenda che ha sconvolto Garlasco e l’Italia. La sentenza potrebbe cambiare tutto: dalla condanna definitiva alla possibilità di un nuovo percorso di giustizia. La suspense è alle stelle: cosa riserverà il verdetto?

Con grande attesa, la Corte di Cassazione si pronuncerà su Alberto Stasi. Questa decisione potrebbe segnare un punto di svolta significativo nella vita dell’ex studente della Bocconi, condannato a 16 anni per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Leggi anche: Choc in spiaggia, scatta il fuggi fuggi dei bagnanti: cos’è successo (VIDEO) Garlasco, oggi la decisione della Cassazione sulla semilibertà di Alberto Stasi. La Corte di Cassazione si pronuncerà oggi sul ricorso della Procura generale di Milano contro la concessione della semilibertà ad Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alberto Stasi, sta succedendo proprio in questi minuti: si decide sul suo futuro

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

