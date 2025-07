Turista sviene per il caldo durante la visita delle Terrazze del Duomo | soccorsa e trasportata in ospedale

Un caldo estivo insopportabile ha colpito una turista cinese di 66 anni durante la visita alle suggestive terrazze del Duomo di Milano, facendola svenire per colpa della disidratazione e delle alte temperature. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, trasportandola in ospedale. La vicenda ricorda quanto sia fondamentale rispettare i propri limiti durante le giornate più calde. Continua a leggere per scoprire come proteggersi dal caldo intenso.

Una 66enne è stata soccorsa poco prima delle 12 dell'1 luglio sulla Terrazza principale del Duomo di Milano per un malore. La donna, turista cinese, ha perso i sensi a causa del caldo e della disidratazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

