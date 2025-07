Roma entra in Ztl con l’auto ibrida e prende quattro multe Il giudice le annulla | Accesso libero non vale solo per le elettriche

Roma, città eterna e pulsante di vita, si trova al centro di un acceso dibattito sull'accesso alle sue ZTL. Mentre il Comune promuove un'idea di libertà per i veicoli elettrici e ibridi, un giudice di pace mette nero su bianco che la normativa vigente apre le porte a più categorie di veicoli, ribaltando le restrizioni comunali. Chi può entrare «liberamente» nelle Zone a traffico limitato di Roma? La risposta potrebbe sorprenderti.

Chi può entrare «liberamente» nelle Zone a traffico limitato di Roma? Il Comune ha un’idea, la legge ne stabilisce una ben diversa. È il contrasto tra normative che un avvocato della Capitale, dopo essersi visto recapitare a casa quattro multe per ingressi senza permesso in Ztl, ha impugnato uscendone vincitore. Secondo il giudice di pace Dario Bonanno, infatti, non sarebbe legittimo per il Comune di Roma limitare l’ingresso libero alle sole auto elettriche. Una sentenza che per ora concerne il singolo caso in questione, ma che in futuro potrebbe costringere l’amministrazione a correre ai ripari e riformulare la regolamentazione. 🔗 Leggi su Open.online

