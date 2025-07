Sancho tra Juventus e Napoli la decisione è presa | trattativa vicino alla fumata bianca

Sancho tra Juventus e Napoli, la decisione 232 presa: la trattativa è ormai prossima alla fumata bianca. L’esterno inglese, dopo un lungo tira e molla, sembra aver scelto la maglia azzurra, portando entusiasmo tra i tifosi napoletani. Con i recenti acquisti di De Bruyne e Marianucci, il Napoli punta a completare il reparto offensivo e rafforzare la rosa prima dell’inizio della stagione. La corsa contro il tempo continua, ma tutto lascia presagire che presto si ufficializzerà questa nuova avventura.

L’esterno inglese è vicino all’arrivo in Italia e finalmente sembra aver deciso quale maglia indossare Il Napoli è alla continua ricerca del rinforzo sulle corsie laterali offensive. E dopo gli acquisti ufficiali di De Bruyne e Marianucci per centrocampo e difensa, l’attenzione della società azzurra, si è spostata sul reparto degli attaccati. La dirigenza ha fretta di chiudere entro settimana per garantire la rosa completa ad Antonio Conte prima del ritiro estivo di Dimaro del 17 luglio. Proprio per questo, Noa Lang è sempre più vicino a vestire azzurro con la trattativa ormai ai dettagli dopo l’accordo totale con il Psv e il calciatore olandese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it