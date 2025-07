Mostra del cinema di Venezia 2025 i biglietti | costo e dove acquistarli

Sei pronto a vivere l’82ª Mostra del Cinema di Venezia 2025, un evento imperdibile che trasforma il Lido in un palcoscenico internazionale? Con star italiane e internazionali pronte a brillare, la possibilità di assistere alle proiezioni è riservata a chi acquista i biglietti ufficiali. Ma quali sono i costi, le modalità di acquisto e dove trovarli? Scopri tutto non appena verranno annunciati ufficialmente!

Il 27 agosto scatta l'82esima Mostra del cinema di Venezia, con il Lido pronto ad accogliere le star del grande schermo italiane e internazionali. Come ogni anno, la Biennale mette a disposizione di tutti coloro che desiderano guardare le proiezioni – eccezion fatta per quelle riservate alla stampa – una serie di biglietti e abbonamenti da comprare esclusivamente sul sito ufficiale. Le modalità e i costi saranno ufficializzati però solamente a metà agosto, in concomitanza con la pubblicazione del programma e del calendario con i vari film in cartellone. Terminato invece il periodo per richiedere nuovi abbonamenti in Sala Grande, dove saranno presenti attori e registi: c'era tempo solo fino al 30 giugno.