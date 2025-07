Mornico Losana il borgo dell’Oltrepò che conquista investitori stranieri e tv internazionali

In un’Italia dove molti borghi affrontano lo spopolamento e il declino economico, Mornico Losana, con i suoi 700 abitanti nel cuore dell’Oltrepò Pavese, è diventato un caso virtuoso che conquista interesse internazionale. Il motore di questa rinascita è la nuova stagione di Chateau Meiland, uno dei reality più seguiti nei Paesi Bassi, che ha scelto proprio Mornico Losana come ambientazione esclusiva, scartando mete più note come Bellagio o Sanremo. La famiglia Meiland ha acquistato e sta ristrutturando una casa storica del Settecento nel borgo, ma dietro le telecamere si cela una trasformazione ben più profonda. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mornico Losana, il borgo dell’Oltrepò che conquista investitori stranieri e tv internazionali

