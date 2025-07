Euro risale sopra 1,18 dollari per la prima volta dal 2021

L’euro torna a superare la soglia di 1,18 dollari, raggiungendo i livelli più alti dal 2021 e segnando un importante inversione di tendenza. Nel frattempo, il dollaro si indebolisce del 10% nel primo semestre, il calo più marcato dal 1973. Questa evoluzione riflette un mercato in movimento, con implicazioni che potrebbero ridefinire gli scenari economici globali nei prossimi mesi. Un momento chiave da seguire attentamente.

Roma, 1 lug. (askanews) – L’euro sale sopra quota 1,18 sul dollaro statunitense per la prima volta da quasi quattro anni a questa parte. Nel pomeriggio prosegue il deprezzamento della valuta statunitense, che ha appena siglato il primo semestre dell’anno con un meno 10% – rispetto a un paneier di valute globali – il maggiore calo dal 1973, quando venne abbandonato il “gold standard” del sistema di Bretton Woods, e dalla recessione globale del 2009. La valuta condivisa sale a 1,1813 sul biglietto verde. Per trovare livelli analoghi dell’euro bisogna risalire al settembre del 2021. Con i guadagni di oggi, gli apprezzamenti accumulati dall’euro sul dollaro dall’inizio del 2025 superano il 14%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

