Foggia Calcio | Delio Rossi Vicino Ore Decisive per un Colpo Prestigioso

Foggia Calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Delio Rossi, un nome che potrebbe portare nuova linfa e prestigio alla squadra. Le ore decisive sono ormai alle porte: sarà davvero questa la svolta tanto attesa o si tratta dell’ennesimo rumor? La piazza rossonera resta in trepidante attesa, pronti a scoprire se il sogno diventerà realtà. La vera domanda è...

. Realtà o Solito Rumore?. Il Foggia Calcio vive ore di grande fermento, con una notizia che sta infiammando la piazza e i tifosi: il club rossonero starebbe puntando forte su Delio Rossi per la panchina. Le trattative sarebbero in fase avanzata, con il presidente Nicola Canonico sempre più vicino a chiudere l’accordo con l’esperto allenatore riminese. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, si tratterebbe senza dubbio di una svolta importante e, soprattutto, prestigiosa per il futuro del club. Un Nome che Accende la Piazza: Delio Rossi al Foggia?. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Foggia Calcio: Delio Rossi Vicino, Ore Decisive per un Colpo Prestigioso

In questa notizia si parla di: foggia - calcio - delio - rossi

Calcio: Foggia in amministrazione giudiziaria per sottrarla a pressioni clan - Il Calcio Foggia 1920 è stato sottoposto a amministrazione giudiziaria per proteggerlo dalle pressioni dei clan e della criminalità organizzata.

Foggia Calcio punta forte su Delio Rossi, ore decisive: Canonico vicino all’allenatore riminese #FOGGIACALCIO #ALLENATORE #DIRETTORESPORTIVO https://tinyurl.com/29385z5v Vai su X

Ecco il servizio odierno sul Calcio Foggia 1920 della fascia sportiva del telegiornale di FoggiaTv Vai su Facebook

Foggia Calcio punta forte su Delio Rossi, ore decisive: Canonico vicino all’allenatore riminese; Foggia-Rossi, contatto in “campo neutro”: Canonico fa il blitz nella Capitale per convincerlo a tornare in sella; Linea verde Foggia Calcio con tandem Pizzoli-Nunziata: in cima ai desideri c’è sempre Delio Rossi magari come dt.

Delio Rossi lascia il Foggia perché troppo coinvolto: "Ho lavorato da recluso dormendo 3 ore" - Fanpage.it - Delio Rossi ha annunciato il suo addio al Foggia dopo la finale playoff di Serie C persa contro il Lecco. Segnala fanpage.it

Foggia, UFFICIALE il ritorno di Delio Rossi: 'La città che mi ha reso grande' - Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver affidato l`incarico di allenatore della prima squadra al Sig. calciomercato.com scrive