Musica a Chiusi grandi concerti gratuiti col Lars Rock Fest

Preparati a vivere tre giorni di pura energia e passione musicale al Lars Rock Fest 2025! Dal 4 al 6 luglio, Chiusi si trasformerà nella capitale della musica alternativa, offrendo eventi gratuiti che coinvolgeranno appassionati e curiosi. Organizzato dal GEC – Gruppo Effetti Collaterali, il festival promette performance indimenticabili nei suggestivi Giardini Pubblici, riunendo musica, cultura e divertimento in un’epica celebrazione estiva. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere la musica dal vivo nel cuore della Toscana!

Firenze, 1 lug. (askanews) – Presentato oggi presso il Consiglio Regionale Toscana-Media Center Sassoli il programma della dodicesima edizione del Lars Rock Fest, in programma dal 4 al 6 luglio 2025 a Chiusi, nella Valdichiana Senese. Il festival, organizzato dal GEC – Gruppo Effetti Collaterali, torna nei Giardini Pubblici di Chiusi con tre giorni di musica alternativa e cultura a ingresso gratuito. In un anno in cui l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese è Capitale Toscana della Cultura, il Lars Rock Fest conferma il suo ruolo di evento culturale indipendente e laboratorio di rete territoriale, capace di coinvolgere nuove realtà e generare partecipazione.