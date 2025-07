Manchester City Guardiola ha un problema grosso e non è l’eliminazione al Mondiale per Club

Il Manchester City di Guardiola affronta una tempesta più profonda di una semplice eliminazione al Mondiale per Club. Oltre alla sconfitta inaspettata contro l’Al-Hilal, emergono preoccupanti segni di un club alle prese con infortuni e tensioni interne. Quali sono le vere sfide che attendono il team inglese nel prossimo futuro? C’è qualcosa di più grande che si sta delineando dietro le quinte, pronto a cambiare il volto del City.

