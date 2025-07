Strage di Bologna definitivo l’ergastolo per Paolo Bellini | la Cassazione conferma la condanna per l’ex terrorista nero

La giustizia ha sancito il destino definitivo di Paolo Bellini, l’ex terrorista nero coinvolto nella tragedia della strage di Bologna del 1980. La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo, chiudendo un capitolo doloroso della storia italiana e riaffermando l’importanza della verità e della giustizia. Un verdetto che ricorda l’importanza di non dimenticare e di perseguire sempre la verità.

È definitiva la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, accusato di essere stato esecutore materiale in concorso della strage alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e 200 rimasero ferite dall’esplosione di un ordigno. I giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione hanno confermato la massima pena per l’ex esponente di Avanguardia nazionale, che già era stato condannato in primo e secondo grado tra aprile 2022 e luglio 2024. Ribadite anche le condanne a sei anni per l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio, e a quattro anni per Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, per false informazioni al pm con l’intenzione di sviare le indagini. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: strage - bologna - ergastolo - paolo

Vasco Rossi di nuovo contro il genocidio a Gaza durante il concerto a Bologna: “Basta con la strage di innocenti nella Striscia” - VIDEO - Vasco Rossi, icona della musica italiana, torna a spezzare il silenzio con un messaggio forte e deciso contro il genocidio a Gaza, durante il suo concerto a Bologna.

#strage alla stazione di #Bologna del #2agosto1980 Sì attende la sentenza di Cassazione con un grave quadro accusatorio nei confronti di Paolo Bellini, già condannato nei due gradi di giudizio. Vai su X

Il principale imputato è il 72enne killer reggiano Paolo Bellini, accusato di concorso in strage e condannato all’ergastolo nei giudizi di primo grado in Assise e di Assise d’appello Vai su Facebook

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo a Paolo Bellini; Strage Bologna: confermato in Cassazione l'ergastolo per Paolo Bellini - LaPresse; Strage di Bologna, Paolo Bellini condannato all'ergastolo anche dalla Cassazione.

Strage di Bologna, Paolo Bellini condannato all'ergastolo: causò la morte di 85 persone - Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione della Cassazione che hanno rigettatoil ricorso presentato dalla difesa contro ... Lo riporta tg.la7.it

Strage 2 agosto Bologna, ergastolo definitivo per Paolo Bellini - La corte di Cassazione ha confermato la sentenza per la Primula Nera reggiana, ex esponente di Avanguardia Nazionale, per l'accusa di concorso nella strage di Bologna avvenuta il 2 agosto del 1980 e c ... Riporta msn.com