Roma blackout | disagio per i romani

Una domenica da incubo per i residenti dei Municipi XIV e XV di Roma, travolti da un blackout esteso che ha causato disagi enormi. Tra temperature roventi e afa insopportabile, migliaia di famiglie si sono ritrovate senza elettricità e acqua, vivendo una giornata che molti hanno definito come una vera e propria emergenza. La città si interroga sulle cause di questa crisi e su come prevenire simili disastri in futuro.

È stata una giornata da incubo ieri per i residenti dei Municipi XIV e XV di Roma, colpiti da un esteso blackout che ha messo in ginocchio una vasta porzione della Capitale. In piena estate, tra temperature torride e afa opprimente, migliaia di famiglie si sono ritrovate senza elettricità e senz’acqua, in uno scenario che molti sui social hanno paragonato a una situazione da “terzo mondo”. Tutto è iniziato nella tarda mattinata di domenica 30 giugno, quando un guasto improvviso alla cabina elettrica della stazione Lucchina, nella zona di Ottavia, ha mandato in tilt il sistema di distribuzione dell’energia elettrica. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: roma - blackout - disagio - romani

Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set - Jannik Sinner conquista la finale agli Internazionali d'Italia con una straordinaria rimonta su Tommy Paul.

Blackout a Roma, i residenti senza corrente chiamano la polizia; Black out alla stazione Termini di Roma, i viaggiatori camminano al buio tra i corridoi; Ciampino al buio per oltre tre ore: blackout improvviso coinvolge la città.

Roma blackout: disagio per i romani - È stata una giornata da incubo ieri per i residenti dei Municipi XIV e XV di Roma, colpiti da un esteso blackout che ha messo in ginocchio una vasta ... Si legge su funweek.it

ROMA IN GINOCCHIO – Blackout e strade bloccate, il maltempo fa paura: pioggia come non si vedeva da anni | Ma non è ancora finita - Roma dovrà fare i conti con un'altra spiacevole situazione. Secondo romait.it