Danno erariale solo con dolo il decreto proroga è legge

Con l’approvazione dell’Aula della Camera, si amplia la tutela della responsabilità erariale, limitandola esclusivamente ai casi di danno derivante da condotta dolosa. Questa decisione rappresenta un passo importante verso una gestione più equilibrata e responsabile delle risorse pubbliche, in attesa della riforma della Corte dei Conti che recepirà questa novità. L’attenzione ora si concentra sull’evoluzione futura di questa normativa, fondamentale per garantire trasparenza e giustizia nella pubblica amministrazione.

Via libera dell'Aula della Camera al decreto che proroga la limitazione della responsabilità erariale ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa del soggetto. I sì sono stati 140, 68 gli astenuti, tra cui il Pd, e 33 i contrari. Il provvedimento ponte, già approvato dal Senato, è legge. In attesa della riforma della Corte dei Conti che contiene una misura in questo senso ed è in esame in commissione al Senato, prevede di estendere la limitazione della responsabilità per gli amministratori pubblici fino alla fine di quest'anno. La misura era nata nel 2020 con la pandemia e poi prorogata finora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Danno erariale solo con dolo, il decreto proroga è legge

