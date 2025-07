Clizia Incorvaia si fa un selfie in un momento drammatico | non trattiene le lacrime per il dolore

Clizia Incorvaia ci ricorda che anche le anime forti possono cedere di fronte al dolore più profondo. In un momento di grande fragilità, l’influencer ha condiviso sui social un’immagine intensa, rivelando un lato nascosto e umano. La sua sincerità tocca il cuore di chi la segue, dimostrando che la vulnerabilità è parte integrante della forza. E così, anche nei momenti più bui, si trova il coraggio di andare avanti.

Ci sono dolori che il tempo non riesce a lenire, ferite che restano aperte anche quando tutto intorno sembra andare avanti. È quello che sta vivendo Clizia Incorvaia, che a quattro mesi dalla scomparsa della suocera Eleonora Giorgi ha condiviso sui social un momento di forte fragilità. L’influencer siciliana, sempre molto attiva su Instagram, ha pubblicato una storia che la ritrae con il volto rigato dalle lacrime, accompagnata da parole intense e cariche di emozione. In un periodo in cui il dolore sembra bussare con forza, Clizia non ha voluto nasconderlo, ma affrontarlo a viso aperto, mostrando a tutti quanto la mancanza dell’amata attrice continui a farle male. 🔗 Leggi su Donnapop.it