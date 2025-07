Nuova petroliera sotto attacco nel mar Mediterraneo | è la quinta da inizio anno

Nel cuore del Mediterraneo, un'altra petroliera si aggiunge alla lunga lista di navi sabotare. La quinta da inizio anno, vittima di un attacco devastante che ha provocato un’esplosione e allagamenti, lasciando la nave alla deriva. Questa escalation di azioni mirate solleva inquietanti interrogativi su chi sia dietro questi attacchi e quale sia il loro vero scopo. La situazione rimane critica e ancora tutta da chiarire.

Un’ esplosione a bordo, talmente forte da allagare la sala macchine e far andare alla deriva la nave. C’è una nuova petroliera finita sotto attacco nel mar Mediterraneo. È la quinta dall’inizio dell’anno a finire nel mirino di una squadra di sabotatori che entra in azione “punendo” imbarcazioni sospettate di far parte della “flotta fantasma” russa, impegnata nel contrabbando di petrolio di Mosca. Questa volta a finire sotto attacco è stata la Vilamoura che era partita dal porto libico di Zuaitina con un carico di un milione di barili. Battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà di un armatore greco, inserito in passato nella black list dell’ Ucraina, la Vilamoura è stata colpita al largo della Libia e e ora, impossibilitata a navigare, è rimorchiata verso la Grecia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it